Водитель перевернувшейся в Калуге «Приоры» попал в реанимацию

Как мы писали ранее, в понедельник в Калуге «Лада Приора» вылетела в кювет и перевернулась.

Во вторник, 23 августа, ГИБДД сообщает подробности.

Предварительно известно, что 22-летний водитель «Лады» ехал со стороны Росвы в Резвань, не справился с управлением и вылетел в кювет, где перевернулся.

С места аварии водителя доставили в реанимацию областной больницы.

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