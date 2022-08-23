В Калуге сухое дерево упало на «Фольксваген»
В понедельник вечером, 22 августа, в Калуге на улице Плеханова у дома № 80 на автомобиль «Фольксваген» упало дерево.
Хозяин автомобиля пил чай в кафе неподалеку, а потом отошел по делам. Когда владелец вернулся, то на машине уже лежало дерево. Помимо повреждений автомобиля, ветки дерева оборвали и электрические провода.
Сотрудники кафе, в котором отключилось электричество, вышли посмотреть, в чем дело, и обнаружили повреждения.
Электросети были обесточены городскими службами.
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