«Лада Приора» вылетела в кювет и перевернулась в Калуге

В понедельник, 22 августа, в Калуге произошло ДТП.

Около 23 часов в поселке Резвань на улице Школьной «Лада Приора» вылетела в кювет и перевернулась.

В результате происшествия есть пострадавший. Подробности уточняются.

— Для ликвидации последствий ДТП привлекалось всего 9 человек и 3 единицы техники, в том числе от МЧС 4 человека и 1 единица техники, – сообщает МЧС.

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