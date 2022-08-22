В Калуге 3-летняя девочка открыла окно в квартире и выпала вместе с москитной сеткой

Как мы писали ранее, в Калуге в воскресенье, 21 августа, из окна квартиры на пятом этаже выпал ребенок.

В понедельник, 22 августа, следственный комитет сообщает подробности происшествия.

В одном из домов по улице Дорожной в Калуге трехлетняя девочка выпала из окна пятого этажа, получила различные травмы. Скорой помощью была доставлена в больницу.

По предварительной информации, девочка была в квартире с мамой, смотрела мультики. Пока мама ненадолго отлучилась в другое помещение квартиры, девочка сама открыла окно и выпала наружу вместе с москитной сеткой.



Выясняются условия жизни и воспитания девочки.



СК России просит не оставлять детей без присмотра, не располагать мебель у окна, исключить возможность доступа ребенка к подоконнику. Снимать ручки с окон или устанавливать замки.

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