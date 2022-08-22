31-летний водитель «Приоры» попал в реанимацию после ДТП на улице Ленина

Как мы писали ранее, в субботу, 20 августа, в Калуге «Лада Приора» влетела в «Ситроен».

В понедельник, 22 августа, стали известны подробности происшествия.

По предварительной информации от ГИБДД, 31-летний водитель «Приоры», двигаясь по улице Ленина со стороны Баррикад не справился с управлением и врезался в припаркованные у края проезжей части «Ситроен» и «ГАЗ».

В результате аварии водителя на скорой помощи доставили в Калужскую областную больницу, где он был госпитализирован в реанимацию.

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