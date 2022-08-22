В Калужской области обезвредили артиллерийский снаряд

В воскресенье, 21 августа, ГУ МЧС России по Калужской области сообщает об обезвреживании взрывоопасного предмета в Юхновском районе.

В деревне Гороховке, в 200 м лесного массива обнаружен артиллерийский снаряд 75 мм.

Он был обезврежен специалистами.

МЧС напоминает, в случае обнаружения взрывоопасного предмета или внешне схожего с ним немедленно сообщите о находке в полицию – «102», «02», «112».

Не приближайтесь к предмету сами и не позволяйте это делать другим. Обозначьте место находки подручными материалами.

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