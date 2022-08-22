«Ауди» и «Пежо» столкнулись на Правобережье Калуги

В воскресенье, 21 августа, в Калуге произошла авария. Об этом сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

Около 16 часов 10 минут на улице Академической столкнулись два автомобиля: «Пежо» и «Ауди».

В результате происшествия пострадал человек.

— На месте работали пожарно-спасательные подразделения МЧС, патруль ГИБДД и работники скорой медицинской помощи, – уточняют в управлении.

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