«Ауди» и «Пежо» столкнулись на Правобережье Калуги
В воскресенье, 21 августа, в Калуге произошла авария. Об этом сообщает ГУ МЧС по Калужской области.
Около 16 часов 10 минут на улице Академической столкнулись два автомобиля: «Пежо» и «Ауди».
В результате происшествия пострадал человек.
— На месте работали пожарно-спасательные подразделения МЧС, патруль ГИБДД и работники скорой медицинской помощи, – уточняют в управлении.
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