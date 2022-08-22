В Калуге из окна квартиры выпал трехлетний ребенок

В воскресенье, 21 августа, в Калуге из окна выпал 3-летний ребенок. Об этом сообщила прокуратура города Калуги.

Предварительно известно, что на улице Дорожной около 21 часа ребенок выпал из окна квартиры, расположенной на пятом этаже многоквартирного дома.

Ребенок был доставлен в больницу. Подробности происшествия устанавливаются.

По результатам проверки будут приняты меры.

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