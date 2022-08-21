«ВАЗ-2107» вылетел в кювет и загорелся в Калужской области

В воскресенье, 21 августа, в Калужской области автомобиль вылетел в кювет и загорелся.

Около 5 часов 30 минут в деревне Красный Холм Барятинского района автомобиль «ВАЗ-2107» вылетел в кювет, перевернулся и загорелся.

Пострадавших в происшествии нет.

Причины ДТП уточняются.

— Для ликвидации последствий ДТП привлекалось всего 9 человек и 3 единицы техники, – уточняет МЧС.

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