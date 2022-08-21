В Калуге «Лада Приора» влетела в «Ситроен»
В воскресенье, 21 августа, в Калуге произошло ДТП. Об этом сообщает ГУ МЧС по Калужской области.
Около 5 часов 25 минут на улице Ленина автомобиль «Лада Приора» въехал в припаркованный «Ситроен».
В результате происшествия пострадал один человек.
Подробности случившегося и причины аварии уточняются.
— На месте работали пожарно-спасательные подразделения МЧС, патруль ГИБДД и работники скорой медицинской помощи, – уточняет МЧС.
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