В Калуге «Лада Приора» влетела в «Ситроен»

В воскресенье, 21 августа, в Калуге произошло ДТП. Об этом сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

Около 5 часов 25 минут на улице Ленина автомобиль «Лада Приора» въехал в припаркованный «Ситроен».

В результате происшествия пострадал один человек.

Подробности случившегося и причины аварии уточняются.

— На месте работали пожарно-спасательные подразделения МЧС, патруль ГИБДД и работники скорой медицинской помощи, – уточняет МЧС.

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