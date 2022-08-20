Два мотоцикла и отечественная легковушка столкнулись в Калужской области

Около 17:43 в пятницу, 19 августа, на автодороге «Калуга-Серпухов» в Тарусском районе произошло ДТП. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Калужской области.

По оперативным данным, два мотоцикла «Сузуки» и «Хонда» столкнулись с автомобилем ВАЗ-2114. В результате пострадали несколько человек.

Количество пострадавших, а также тяжесть травм и причины аварии уточняются.

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