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В лесах Калужской области обнаружили 6 боеприпасов

Ирина Будникова
Опубликовано: 20.08.2022 10:44 0 334
В лесах Калужской области обнаружили 6 боеприпасов

В пятницу, 19 августа, ГУ МЧС России по Калужской области сообщило об обнаружении боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

Взрывоопасные предметы нашли сразу в тех районах области.

В лесу на расстоянии 1 км от деревни Семыкино Бабынинского района нашли три минаметных мины 50 мм. Два артиллерийских снаряда 88 мм обнаружили в лесу напротив кладбища деревни Чулково Малоярославецкого района и еще один 155 мм в лесу в 500 метрах от деревни Куприно Боровского района.

Все боеприпасы полностью обезврежены спасателями.

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Ирина Будникова
Опубликовано: 20.08.2022 10:44 0 334
Тэги: происшествия мчс
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