«Фольксваген» и «Тойота» столкнулись на Золотом Кольце под Калугой

Около 15:44 в пятницу, 19 августа, на автодороге Р-132 «Золотое Кольцо» в Перемышльском районе произошло ДТП. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Калужской области.

По оперативным данным, столкнулись автомобиль «Фольксваген» и «Тойота». В результате пострадали несколько человек.

Тяжесть травм и причины аварии уточняются.

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