В Калужской области произошел второй лесной пожар

Второй за сезон лесной пожар произошел в Калужской области. В пятницу, 19 августа, об этом сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона.

Площадь возгорания недалеко от Мстихино в Калуге составила 0,01 гектара.

- Его обнаружили лесники в ходе патрулирования территории, - рассказали в минприроды. - Спустя всего минуту пожар начали тушить. В 23:59 низовой пожар был локализован, и специалисты приступили к его ликвидации.

Ранее, напомним, лес горел в Дзержинском районе.

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