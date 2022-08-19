В Калужской области водитель «Ситроена» сбил 19-летнего мотоциклиста
Около 20:45 в четверг, 18 августа, в Дзержинском районе в ДТП пострадал молодой мотоциклист. Подробности сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.
По предварительным данным, 38-летний водитель легкового автомобиля «Ситроен» на дороге Кондрово – Галкино – Острожное – Барсуки поворачивал налево и не уступил дорогу 19-летнему мотоциклисту, ехавшему по главной.
У мотоциклиста зафиксированы различные травмы.
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