В Калужской области водитель «Ситроена» сбил 19-летнего мотоциклиста

Около 20:45 в четверг, 18 августа, в Дзержинском районе в ДТП пострадал молодой мотоциклист. Подробности сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 38-летний водитель легкового автомобиля «Ситроен» на дороге Кондрово – Галкино – Острожное – Барсуки поворачивал налево и не уступил дорогу 19-летнему мотоциклисту, ехавшему по главной.

У мотоциклиста зафиксированы различные травмы.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.