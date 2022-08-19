В Калуге умер в больнице 32-летний мужчина, которого сбили на дамбе Яченского водохранилища
Как мы уже рассказывали, вечером 17 августа на дамбе Яченского водохранилища в Калуге сбили пешехода. В пятницу стали известны подробности.
По предварительным данным, 60-летняя женщина за рулем «Киа» сбила 32-летнего мужчину, который пересекал проезжую часть по пешеходному переходу.
Пострадавший скончался в больнице.
В прокуратуре заявили, что женщина нарушила правила. По всей видимости, пешеход шел на зеленый сигнал светофора.
Возбуждено уголовное дело.
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