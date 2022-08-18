В Калужской области хозяин напавшей на ребенка собаки заплатил 10 тысяч рублей

В Хвастовичском районе нынешней весной собака напала на 10-летнего мальчика, ехавшего на велосипеде. Врачи зафиксировали у ребенка гематомы и ссадины. Через суд родителям мальчика удалось добиться компенсации морального вреда, сообщили в четверг, 18 августа, в прокуратуре Калужской области.

Владельца животного обязали выплатить 10 тысяч рублей.

Деньги он уже передал.

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