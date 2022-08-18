В Калужской области сгорел склад стройматериалов

Около 22:00 в среду, 17 августа, в Калужской области произошел пожар на складе стройматериалов в селе Дворцы Дзержинского района. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

По предварительным данным, здание на улице Центральной загорелось из-за короткого замыкания.

Огонь уничтожил все сгораемое имущество.

Никто из людей не пострадал.

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