В Калужской области умер один из 14-летних мальчиков, подорвавшихся на мине

В поселке Полотняный Завод скончался один из 14-летних мальчиков, которые два дня назад подорвались на снаряде времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщил глава администрации Дзержинского района Егор Вирков.

- Один из ребят погиб на месте, другой находится в стабильно тяжелом состоянии в больнице, - рассказал чиновник. - Медики делают все возможное.

Как мы уже рассказывали, снаряд в своем огороде нашел школьник. О находке он рассказал двум своим знакомым, которые решили вскрыть боеприпас. В результате произошел взрыв.

- Этой трагедии могло бы не случиться, если бы ребята сообщили о своей находке взрослым, правоохранительным органам, - говорится в сообщении Виркова. - Соответствующие службы разбираются в деталях произошедшего.

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