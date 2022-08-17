В Калужской области два подростка подорвались на снаряде времен Великой Отечественной войны

Во вторник, 16 августа, в поселке Полотняный Завод Дзержинского района два 14-летних мальчика пострадали при взрыве снаряда времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщило издание «Осторожно, новости». В силовых структурах Калужской области инцидент официально пока никак не комментируют. Но неофициально заявляют, что такое действительно было.

По информации издания, снаряд в огороде нашел 14-летний мальчик, а позже его решили разобрать двое его знакомых этого же возраста.

Произошел взрыв. Одному школьнику пришлось ампутировать руку. У второго ранение в живот, он пока не приходит в сознание.

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