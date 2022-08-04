38-летнюю женщину и 3-летнего мальчика ищут в Калужской области
В среду, 3 августа, волонтеры «ЛизыАлерт» сообщили о поисках женщины и ребенка, пропавших в Калуге.
Пропали Тартаковская (Сергеева, Инюшкина) Наталья Юрьевна, 38 лет и Тартаковский Феликс, 3 года, город Калуга.
С 1 августа их местонахождение неизвестно.
Приметы Натальи Тартаковской:
- рост 174 см;
- нормального телосложения;
- русые волосы;
- зелено-голубые глаза.
Одежда:
- серое платье;
- белые кроссовки.
Приметы Феликса Тартаковского:
- рост 105 см;
- нормального телосложения;
- волосы светло-русые;
- голубые глаза.
Калужан просят помочь в поисках пропавших.
Поисковики «ЛизыАлерт» просят сообщать любую информацию о местонахождении пропавших по телефону горячей линии 8 800 700-54-52, бесплатно на территории РФ, или инфоргам поиска Наталье 8 910 510-14-18 и Ольге 8 910 918-53-60.
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