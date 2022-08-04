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38-летнюю женщину и 3-летнего мальчика ищут в Калужской области

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 04.08.2022 10:15 0 1527
38-летнюю женщину и 3-летнего мальчика ищут в Калужской области

В среду, 3 августа, волонтеры «ЛизыАлерт» сообщили о поисках женщины и ребенка, пропавших в Калуге.

Пропали Тартаковская (Сергеева, Инюшкина) Наталья Юрьевна, 38 лет и Тартаковский Феликс, 3 года, город Калуга.

С 1 августа их местонахождение неизвестно.

Приметы Натальи Тартаковской:

- рост 174 см;

- нормального телосложения;

- русые волосы;

- зелено-голубые глаза.

Одежда:

- серое платье;

- белые кроссовки.

Приметы Феликса Тартаковского:

- рост 105 см;

- нормального телосложения;

- волосы светло-русые;

- голубые глаза.

Калужан просят помочь в поисках пропавших.

Поисковики «ЛизыАлерт» просят сообщать любую информацию о местонахождении пропавших по телефону горячей линии 8 800 700-54-52, бесплатно на территории РФ, или инфоргам поиска Наталье 8 910 510-14-18 и Ольге 8 910 918-53-60.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 04.08.2022 10:15 0 1527
Тэги: лиза алерт
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