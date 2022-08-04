В Калужской области «Мерседес» вылетел в кювет

В среду, 3 августа, в Бабынинском районе произошло ДТП. Об этом сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

Около 14 часов на 210 км трассы М-3 «Украина» автомобиль «Мерседес» съехал в кювет и опрокинулся.

В результате происшествия пострадали люди. Подробности уточняются.

— Для ликвидации последствий ДТП привлекалось всего 9 человек и 3 единицы техники, уточняют в МЧС.

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