65-летний мотоциклист пострадал в аварии с грузовиком

Как мы писали ранее, во вторник, 2 августа, грузовик «МАН» и мотоцикл «Кавасаки» столкнулись в Калужской области.

В среду, 3 июля, ГИБДД сообщает подробности аварии.

Около 12 часов 55 минут 65-летний мотоциклист на "Кавасаки" ехал из Перемышля в Калугу.

Он совершил обгон попутной машины, выехав встречку, где столкнулся с грузовиком «МАН», за рулем которого находился 49-летний мужчина.

В результате аварии водитель мотоцикла «Кавасаки» получил травмы различной степени тяжести.

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