В Калужской области в лесу пропал 64-летний мужчина
В среду, 3 августа, волонтеры «ЛизыАлерт» сообщают о поисках 64-летнего мужчины в Дзержинском районе.
Саргсян Саркис Унанович, 64 года, пропал в деревне Матово Дзержинского района.
2 августа мужчина ушел в лес и не вернулся.
Приметы пропавшего:
- рост 177 см;
- худощавого телосложения;
- черные с проседью волосы;
- зелено-голубые глаза.
Одежда:
- зеленый камуфляжный костюм;
- сапоги или кроссовки;
- серая кепка.
Особые приметы:
- носит усы.
С собой: белое пластиковое ведро.
Поисковики обращаются к калужанам с просьбой помочь в поисках Саркиса Унановича:
— Просим сообщать любую информацию о местонахождении пропавшего по телефону горячей линии 8 800 700-54-52, бесплатно на территории РФ, или инфоргу Инне 8 964 141-32-53.
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