В Калужской области в лесу пропал 64-летний мужчина

В среду, 3 августа, волонтеры «ЛизыАлерт» сообщают о поисках 64-летнего мужчины в Дзержинском районе.

Саргсян Саркис Унанович, 64 года, пропал в деревне Матово Дзержинского района.

2 августа мужчина ушел в лес и не вернулся.

Приметы пропавшего:

- рост 177 см;

- худощавого телосложения;

- черные с проседью волосы;

- зелено-голубые глаза.

Одежда:

- зеленый камуфляжный костюм;

- сапоги или кроссовки;

- серая кепка.

Особые приметы:

- носит усы.

С собой: белое пластиковое ведро.

Поисковики обращаются к калужанам с просьбой помочь в поисках Саркиса Унановича:

— Просим сообщать любую информацию о местонахождении пропавшего по телефону горячей линии 8 800 700-54-52, бесплатно на территории РФ, или инфоргу Инне 8 964 141-32-53.



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