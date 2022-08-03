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97-летнюю бабушку ищут в Калужской области

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 03.08.2022 09:45 0 370
97-летнюю бабушку ищут в Калужской области

Во вторник, 2 августа, волонтеры «ЛизаАлерт» сообщили о поисках пропавшей бабушки в Калужской области.

Костюкова Мария Павловна, 97 лет, пропала в деревне Кривское Сухиничского района.

1 августа пенсионерка ушла в лес и не вернулась.

Приметы Марии Павловны:

- рост 160;

- худощавое телосложение;

- седые волосы.

Одежда:

- цветное платье;

- белый платок;

- резиновые сапоги.

С собой:

- две деревянные палочки.

Поисковики обращаются ко всем калужанам с просьбой помочь в поисках!

— Просим сообщать любую информацию о местонахождении пропавшей по телефону горячей линии 8 800 700-54-52, бесплатно на территории РФ, или инфоргу Ольге: 8 920 873-09-02.
 

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 03.08.2022 09:45 0 370
Тэги: лиза алерт
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