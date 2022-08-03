97-летнюю бабушку ищут в Калужской области
Во вторник, 2 августа, волонтеры «ЛизаАлерт» сообщили о поисках пропавшей бабушки в Калужской области.
Костюкова Мария Павловна, 97 лет, пропала в деревне Кривское Сухиничского района.
1 августа пенсионерка ушла в лес и не вернулась.
Приметы Марии Павловны:
- рост 160;
- худощавое телосложение;
- седые волосы.
Одежда:
- цветное платье;
- белый платок;
- резиновые сапоги.
С собой:
- две деревянные палочки.
Поисковики обращаются ко всем калужанам с просьбой помочь в поисках!
— Просим сообщать любую информацию о местонахождении пропавшей по телефону горячей линии 8 800 700-54-52, бесплатно на территории РФ, или инфоргу Ольге: 8 920 873-09-02.
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