Грузовик «МАН» и мотоцикл «Кавасаки» столкнулись в Калужской области

Во вторник, 2 августа, в Перемышльском районе произошло ДТП, об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

Около 13 часов поступило сообщение об аварии в селе Корекозево. Столкнулись грузовик «МАН» и мотоцикл «Кавасаки». МЧС сообщают, что в ДТП есть пострадавший. Подробности уточняются.

– Для ликвидации последствий ДТП привлекалось всего 9 человек и 3 единицы техники, - сказали в управлении.

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