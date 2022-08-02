Артиллерийский снаряд обезвредили в Калужской области

В понедельник, 1 августа, ГУ МЧС по Калужской области сообщило об обезвреживании взрывоопасного предмета в Барятинском районе.

В деревне Студеная был обнаружен артиллерийский снаряд 152 мм.

На место были вызваны специалисты.

Взрывоопасный предмет был обезврежен.

— Если вы обнаружили взрывоопасный предмет, не прикасайтесь к нему, – обращает внимание калужан МЧС, – сообщите в полицию о находке, обозначьте место подручными средствами.

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