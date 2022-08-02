В Калужской области сгорел легковой автомобиль
Во вторник, 2 августа, в Бабынинском районе сгорел автомобиль. Об этом сообщает ГУ МЧС по Калужской области.
Около 5 часов утра поступило сообщение о горящем автомобиле в поселке Садовый.
Пострадавших в результате происшествия нет.
Причины возникновения пожара устанавливаются.
— К ликвидации пожара от МЧС России по Калужской области привлекалось 6 человек, 2 единицы техники, – уточняют в управлении. – На место направлен инспектор ГПН.
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