В Калужской области сгорел деревянный жилой дом

В понедельник, 1 августа, в поселке Пятовский Дзержинского района произошел пожар. Об этом сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

Около 19 часов 55 минут поступила информация, что загорелся деревянный жилой дом по адресу 2-й Железнодорожный переулок. В результате происшествия никто из людей не пострадал.

Причину пожара предстоит выяснить.

— Всего к ликвидации пожара от МЧС России по Калужской области привлекалось 8 человек, 3 единицы техники, – уточняют в МЧС. – На место направлен инспектор ГПН.

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