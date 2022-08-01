Двое человек погибли и один пострадал в ДТП в Калужской области

Как мы писали ранее, 31 июля «Хендай» и «ВАЗ» столкнулись в Калужской области.

В понедельник, 1 августа, ГИБДД сообщает подробности. ДТП произошло на 2 км дороги «Стефаново-Карцово».

54-летний водитель «ВАЗ 21150» ехал со стороны деревни Карцово в сторону улицы Стефаново города Кондрова. Мужчина не справился с управлением, выехал на встречку, где столкнулся с «Хендай Солярис» под управлением 28-летнего мужчины.

В результате аварии погибли водитель и 58-летняя женщина-пассажир «ВАЗа». Еще один пассажир «пятнашки», 31-летний мужчина, получил ранения различной степени тяжести.

Прокуратура Калужской области организовала проверку по факту ДТП.

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