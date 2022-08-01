Деревянный жилой дом сгорел в Калужской области

В воскресенье, 31 июля, произошел пожар в Жиздринском районе. Об этом сообщило ГУ МЧС по Калужской области.

Около 15 часов в селе Совхоз Коллективизатор загорелся жилой деревянный дом по улице Речной. В результате происшествия пострадал человек.

По предварительным данным, огнем уничтожено все имущество. Подробности происшествия уточняются.

— Всего к ликвидации пожара от МЧС России по Калужской области привлекалось 6 человек, 2 единицы техники, – уточняют в управлении. – На место направлен инспектор ГПН.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.