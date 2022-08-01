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«Хендай» и «ВАЗ» столкнулись в Калужской области

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 01.08.2022 08:53 0 129
«Хендай» и «ВАЗ» столкнулись в Калужской области

В понедельник, 1 августа, ГУ МЧС по Калужской области сообщает об аварии в Дзержинском районе. 31 июля около 22 часов на дороге «Кондрово-Карцово» столкнулись два автомобиля «ВАЗ-2115» и «Хендай Солярис».

После столкновения обе машины оказались в кювете. Кузов «ВАЗ» сильно разворотило.

В результате ДТП пострадали несколько человек. Подробности уточняются.

— Для ликвидации последствий ДТП привлекалось всего 9 человек и 3 единицы техники, – сообщает МЧС.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 01.08.2022 08:53 0 129
Тэги: дтп мчс происшествия
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