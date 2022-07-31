«Опель» вылетел в кювет и опрокинулся в Калужской области

В воскресенье, 31 июля, в посёлке Сосенский Козельского района произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Калужской области.

Рано утром, в 05 часов 07 минут, автомобиль «Опель Астра» слетел в кювет и опрокинулся.

В результате аварии пострадал один человек. Тяжесть травм и причины ДТП уточняются.

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