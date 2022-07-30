Квадроцикл «Ямаха» вылетел в кювет в Калужской области

В Думиничском районе в пятницу, 29 июля, в 15 часов 17 минут на 2 км автодороги между сёлами Усты и Паликский Кирпичный завод квадроцикл съехал в кювет. Об этом сообщило ГУ МЧС России по Калужской области.

Во время аварии пострадал один человек. Тяжесть травм и причины аварии уточняются.

Как сообщает МЧС, для ликвидации последствий ДТП привлекалось всего 8 человек и 3 единицы техники, в том числе от МЧС 3 человека и 1 единица техники.

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