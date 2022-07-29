В Калуге мужчина напал на улице на 14-летнего мальчика

В районе Комсомольской рощи в Калуге 26 июля мужчина напал на 14-летнего подростка. Предполагаемого виновника удалось задержать спустя несколько часов, сообщили в пятницу, 29 июля, в калужском региональном управлении Следственного комитета.

По предварительным данным, 30-летний мужчина угрожал мальчику и забрал у него телефон и деньги.

Ранее задержанный уже был судим за разбой.

Также полиция подозревает этого человека в грабеже. В УМВД по Калужской области сообщили, что переводами через мобильное приложение он похитил 12 тысяч рублей.

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