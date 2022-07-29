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В Калужской области заключенный колонии покалечил сам себя

Дмитрий Ивьев , Фото: Юрий Зельников.
Опубликовано: 29.07.2022 09:09 2 859
В Калужской области заключенный колонии покалечил сам себя

Инцидент с заключенным произошел 28 июля в исправительной колонии №3 в поселке Товарково Дзержинского района. Подробности сообщил уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий ЗЕЛЬНИКОВ.

- Как однозначно видно по записям с камер видеонаблюдения и видеорегистраторов, один из осужденных, которого должен был быть наказан за нарушение правил внутреннего распорядка, отбежал от сопровождающих, выхватил ножницы, нанес ими себе несколько неглубоких колотых ран и стал призывать остальных осужденных на помощь с криками «Убивают!», - рассказал Зельников.

Он пояснил, что приехавшая на место происшествия комиссия совершила обход отрядов, опрошены десятки осужденных. 

- Некоторые из них высказались в том числе и о имеющихся нарушениях в данном учреждении, - заявил уполномоченный. - Все это станет предметом тщательного прокурорского расследования.

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Дмитрий Ивьев , Фото: Юрий Зельников.
Опубликовано: 29.07.2022 09:09 2 859
Тэги: происшествие
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