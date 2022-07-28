Жительница Калуги отсудила у чиновников 155 000 рублей за упавшее на машину дерево

В Калуге управление городского хозяйства выплатит женщине компенсацию в размере 155 000 рублей. Соответствующее решение суда вступило в силу, сообщили 28 июля в объединенной пресс-службе судов региона.

Инцидент произошел 3 августа прошлого года. Калужанка припарковала свой автомобиль «Рено Сандеро» у края проезжей части, и на него упало дерево, росшее на зеленой зоне между асфальтом и тротуаром.

Районный суд признал виновной стороной управление городского хозяйства. Областной суд подтвердил это решение.

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