В Калуге водитель «Лады» сбил 10-летнего мальчика на переходе

Около 21:20 в среду, 27 июля, на улице Жукова в Калуге сбили ребенка. Подробности о происшествии сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 36-летняя женщина за рулем «Лады» поворачивала с площади Победы на улицу Жукова и сбила ребенка, который шел по переходу.

Мальчика отвезли в больницу, а позже отпустили домой.

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