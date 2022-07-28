В Калуге водитель «Ниссана» сбил 19-летнюю девушку и врезался в «Хендай»

Как мы уже рассказывали, утром 27 июля ДТП произошло на улице Тульской в Калуге. Подробности об этом происшествии в четверг сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, у дома №67 около 9 утра 46-летний водитель «Ниссана» двигался задним ходом, сбил 19-летнюю девушку и врезался в «Хендай».

Пострадавшую девушку отвезли в БСМП. Врачи оказали ей помощь и отпустили домой.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.