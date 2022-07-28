В Калуге пропала 73-летняя женщина
В Калуге пропала 73-летняя Светлана Колесова. В четверг, 28 июля, об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».
Пенсионерка ушла из дома и не вернулась 25 июля.
На данный момент нет информации, где она может находиться.
Приметы:
- Рост: 150 см.
- Телосложение: xудощавое.
- Цвет глаз: карие.
- Волосы: каштановые.
- Была одета: бело-голубая блуза, черные брюки, черные туфли.
Если вы что-либо знаете о пропавшей, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
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