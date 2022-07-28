В Калуге пропала 73-летняя женщина

В Калуге пропала 73-летняя Светлана Колесова. В четверг, 28 июля, об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

Пенсионерка ушла из дома и не вернулась 25 июля.

На данный момент нет информации, где она может находиться.

Приметы:

Рост: 150 см.

Телосложение: xудощавое.

Цвет глаз: карие.

Волосы: каштановые.

Была одета: бело-голубая блуза, черные брюки, черные туфли.

Если вы что-либо знаете о пропавшей, звоните по телефонам 112 или 88007005452.

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