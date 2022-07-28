В Калужской области 84-летний мужчина пропал в лесу
Во вторник, 26 июля, ушел в лес в СНТ Дубрава-1 Жуковского района и пропал 84-летний Рашит Гизатуллин. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».
Волонтеры выехали на место происшествия и опубликовали приметы пенсионера:
- Рост: 170 см.
- Телосложение: xудощавое.
- Цвет глаз: карие.
- Волосы: седые, короткая стрижка, имеются залысины.
- Был одет: бирюзовая в клетку рубашка, темные брюки, болотного цвета сапоги, зеленая бейсболка.
- Особые приметы: носит очки.
Любую информацию о пропавшем можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.