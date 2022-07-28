В Калужской области 84-летний мужчина пропал в лесу

Во вторник, 26 июля, ушел в лес в СНТ Дубрава-1 Жуковского района и пропал 84-летний Рашит Гизатуллин. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».

Волонтеры выехали на место происшествия и опубликовали приметы пенсионера:

Рост: 170 см.

Телосложение: xудощавое.

Цвет глаз: карие.

Волосы: седые, короткая стрижка, имеются залысины.

Был одет: бирюзовая в клетку рубашка, темные брюки, болотного цвета сапоги, зеленая бейсболка.

Особые приметы: носит очки.

Любую информацию о пропавшем можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.

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