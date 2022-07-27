В Калужской области водителя грузовика обвинили в ДТП с двумя погибшими

В Калужской области завершилось расследование уголовного дела, возбужденного после смертельного ДТП, произошедшего в мае нынешнего года на трассе А130.

В этой аварии погибли два человека.

По версии следствия, водитель грузовика «Ивеко» не соблюдал дистанцию и врезался в легковой «Мицубиси», водитель которого притормозил для поворота налево. От удара «Мицубиси» вылетел на встречную полосу и врезался в «Хендай Крета».

На месте аварии погиб 57-летний водитель «Мицубиси». Чуть позже в больнице умерла 56-летняя пассажирка «Хендая».

Предполагаемому виновнику грозит до семи лет лишения свободы.

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