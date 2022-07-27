В Калужской области съемочная группа сериала «Жуки» испортила дорогу в деревне

Как мы уже рассказывали, с июня в деревни Нижние Подгоричи Перемышльского района снимается новый сезон популярного российского сериала «Жуки». А во вторник, 26 июля, местные жители пожаловались губернатору, что киношники испортили дорогу рядом с полуразрушенной церковью.

- Разбили всю дорогу, проехать по деревне больше невозможно, решать проблему не хотят, им все равно, - написала одна из жительниц на странице Владислава Шапши. - Что делать жителям деревни?

Ситуацию прокомментировали в администрации Перемышльского района.

- Съемки сериала планируется завершить в сентябре, после завершения съемок будет проведено грейдирование данной дороги. Приносим свои извинения за доставленные неудобства.

Теперь дорога в таком состоянии.

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