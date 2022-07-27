В Калуге водитель рейсового автобуса высадил 12-летнюю девочку, отказавшись ехать на конечную остановку

В Калуге прокуратура начала проверку инцидента с ребенком, которого высадили из автобуса в районе Грабцевского шоссе. В среду, 27 июля, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее в соцсетях появилось сообщение мамы 12-летней девочки. Она рассказала, что водитель автобуса №4 отказался везти ребенка до конечной остановки. Свои действия мужчина объяснил тем, что у него мало бензина. В итоге девочка полтора километра шла пешком до конечной остановки у аэропорта.

По словам автора сообщения, на прошлой неделе произошел аналогичный случай с водителем другого «Пазика».

- В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, - говорится в сообщении прокуратуры. - По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.