В Калужской области 57-летний мужчина погиб в перевернувшемся «Дэу»

Вечером во вторник, 26 июля, смертельное ДТП произошло в Спас-Деменском районе Калужской области. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Около 21:00 на дороге между Павлиново и Жданово 57-летний водитель «Дэу Матиз» не справился с управлением и съехал в кювет. Там машина перевернулась.

Водитель «Матиза» скончался на месте до приезда скорой помощи.

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