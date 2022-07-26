В Калуге 43-летний мужчина ружьем угрожал работникам газовой службы

В Калуге сотрудники Росгвардии задержали 43-летнего мужчину, которым угрожал выстрелить из ружья в представителей газовой службы. Коммунальщики пришли проверить оборудование в квартире многоэтажного дома, так как ранее там произошел пожар, сообщили во вторник, 26 июля, в региональном управлении Росгвардии.

Оружие было заряжено и снято с предохранителя, подчеркнули силовики.

Никто из людей не пострадал.

Дома у предполагаемого виновника находились еще три единицы оружия.

- Данный гражданин владел оружием на законных основаниях, но в связи с произошедшим у него оно изъято, - прокомментировал ситуацию начальник отделения контроля за оборотом оружия ЦЛРР Управления Росгвардии по Калужской области майор полиции Алексей КРОХМАЛЮК. - Проводится проверка, а также возбуждено дело об административном правонарушении.

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