В Калужской области два человека пострадали в перевернувшемся автомобиле

Вечером в понедельник, 25 июля, в Калужской области перевернулся автомобиль «Дайхатсу Пизар». ДТП произошло на дороге Ульяново-Брежнево в Ульяновском районе около 21:00, сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительной информации, 33-летний водитель легковушки не справился с управлением.

Пострадал сам автомобилист и его 26-летний пассажир. Их доставили в больницу.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.