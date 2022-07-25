В Калужской области два человека утонули на выходных

За прошедшие выходные в водоемах Калужской области утонули двое мужчин. В понедельник, 25 июля, об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

В Кирове 31-летний мужчина полез в озеро в пьяном виде, чтобы найти поисковой магнит, оставленный там другими людьми накануне. Он доплыл до середины водоема и не смог выбраться.

В городе Сосенский Козельского района утонул 27-летний иностранец. Он отдыхал в компании с друзьями, прыгнул в воду с трамплина и не всплыл. Тело погибшего нашли в понедельник.

Следователи проводят проверки.

Фото с места происшествия.

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