В Калуге водитель «Шкоды» сбил пешехода на улице Московской

Около 1:30 ночи 24 июля в Калуге пешехода сбили на улице Московской. ДТП произошло у дома №225, сообщили в понедельник в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 28-летний водитель «Шкоды Фабия» ехал в сторону Билибина и сбил 55-летнего мужчину, который шел по нерегулируемому переходу.

С места аварии пострадавшего отвезли в больницу. Позже врачи отпустили его домой.

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