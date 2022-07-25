В Калуге 14-летний мальчик на квадроцикле врезался в «Киа»
Как мы уже рассказывали, вечером в воскресенье в Калуге столкнулись легковой автомобиль «Киа» и квадроцикл «Ямаха». Подробности об этом происшествии 25 июля сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.
По предварительной информации, в деревне Нижняя Вырка на улице Тенистой 14-летний мальчик на квадроцикле не справился с управлением и столкнулся со встречным автомобилем.
Ребенка доставили в областную больницу. Врачи оказали ему помощь и отпустили домой.
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