В Калуге 14-летний мальчик на квадроцикле врезался в «Киа»

Как мы уже рассказывали, вечером в воскресенье в Калуге столкнулись легковой автомобиль «Киа» и квадроцикл «Ямаха». Подробности об этом происшествии 25 июля сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительной информации, в деревне Нижняя Вырка на улице Тенистой 14-летний мальчик на квадроцикле не справился с управлением и столкнулся со встречным автомобилем.

Ребенка доставили в областную больницу. Врачи оказали ему помощь и отпустили домой.

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